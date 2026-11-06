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Cristian Chivu non rinuncia a Marcus Thuram. Il francese guiderà l'attacco dell'Inter anche domenica, in occasione del match di campionato contro il Como. Un ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali per il numero 9 nerazzurro, diventato ancor più imprescindibile dopo l'infortunio di Lautaro Martinez. Così scrive il Corriere dello Sport: "Di riposare al momento non se ne parla. La sfida contro il Como di domenica, ultima fatica prima della sosta, potrebbe essere la nona gara consecutiva da titolare con l'Inter per Marcus Thuram, che da una pausa all'altra per le nazionali praticamente non è mai partito dalla panchina".

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"Il momento del riposo potrebbe non essere nemmeno troppo vicino, visto che oggi pomeriggio il ct della Francia, Zizou Zidane, diramerà le convocazioni e l'attaccante interista potrebbe essere in lista (nulla però è scontato) dopo la mancata chiamata di settembre. L'eventuale convocazione potrebbe curiosamente metterlo di fronte ai compagni dell'Inter e farlo tornare a San Siro, essendo in programma Italia-Francia il prossimo 12 novembre".

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"Prima di guardare troppo oltre però l'attenzione è puntata sulla sfida contro il Como, una squadra da sempre nel mirino di Thuram. L'ex Gladbach non aveva segnato nella doppia semifinale di Coppa Italia dell'anno scorso, ma in campionato ha sempre fatto gol quando ha giocato contro i lariani. In tutto sono 4 in 5 incroci, inclusa la doppietta in riva al lago della passata stagione nel pirotecnico 4-3 per la squadra di Chivu".