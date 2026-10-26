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"Marcus Thuram è il perno intorno a cui ruota l’Inter in questo momento". Apre così, senza giri di parole, il Corriere dello Sport nel suo focus di oggi nell'esaltare le prestazioni dell'attaccante francese, l'uomo in più dei nerazzurri anche ieri contro la Fiorentina. Si legge infatti: "Cristian Chivu e la squadra tutta, già orfana di Lautaro Martinez, si sono aggrappati al francese per farsi portare fuori dalle sabbie mobili di una gara che sembrava stregata. Tikus lo ha fatto con qualità, ferocia e spirito di sacrificio, tanto da portare il suo allenatore a concedergli oggi un giorno libero nonostante la squadra tornerà subito ad allenarsi.

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Ieri a metà ripresa ha alzato ancora di più i giri nel motore, lasciando sul terreno di gioco del Meazza i segni delle sue sgasate continue e impossibili da contenere per i difensori della Fiorentina, suggellando con il gol e il rigore procurato una prestazione clamorosa. Che era stata in realtà già positiva nel primo tempo, quando da diverse posizioni aveva comunque impensierito De Gea, senza però trovare lo spiraglio giusto. Per rimettere la gara in equilibrio, facendo ribollire il catino di San Siro, è servito un colpo di genio: la carezza con cui ha mandato la palla in buca è una pennellata d'autore. Il feeling con il gol ormai è una costante per il francese, al suo quinto centro stagionale in Serie A.

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Al momento è il miglior marcatore in campionato dell'Inter. Trasforma in oro ogni palla che tocca, in qualsiasi zona di campo, grazie alle lunghe leve, alla tecnica e alla ferocia che ha aggiunto nel mixarle. La cattiveria con cui ha guidato la rimonta ieri è l’ingrediente segreto che gli ha permesso di fare il salto di qualità ulteriore a cui il popolo nerazzurro sta assistendo. Per stessa ammissione di Chivu, approfittando del riposo durante la sosta ma anche per la fame di rivincita per la mancata convocazione di Zidane. Si è nutrito della voglia di rivalsa, utilizzando di fatto la stessa ricetta che è servita a Carlos Augusto, lasciato fuori dalla spedizione mondiale da Ancelotti. I due sono di fatto gli uomini più in forma del momento, coloro che aiutano a far sembrare semplici le rimonte che continuano ad accumularsi".