Con Tajon Buchanan ormai a un passo dal trasferimento al Villarreal, la dirigenza dell'Inter sta lavorando per dare a Inzaghi un nuovo esterno di sinistra. Il nome di Zalewski era già circolato nei giorni scorsi, ma la sua pare non essere l'unica candidatura.

Si fa spazio in queste ore infatti anche il nome di Cristiano Biraghi, ormai ai margini del progetto di Palladino a Firenze. Un nome che potrebbe tornare utile sotto una determinata prospettiva. Sottolinea infatti TuttoSport: "Oltre a essere un ex, presenta un altro indubbio vantaggio: è un prodotto del settore giovanile e il suo arrivo libererebbe comunque lo slot in lista Uefa per Correa".