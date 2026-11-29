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L'edizione odierna di Tuttosport torna sulla vicenda Arbitropoli, archiviata in tutte le sedi. Nello specifico, il direttore della testata Guido Viciago attacca l'Inter così:

"«Nel complesso le intercettazioni descrivono una gestione eccessivamente informale, un linguaggio imprudente, attenzione alle lamentele dei club e interventi esterni alla Video On field Review non consentiti. Non emergono però accordi con società, arbitri o altri soggetti per alterare gare». Le parole dei pm, riportate dal Gip Letizia Brambilla nel decreto di archiviazione reso pubblico qualche giorno fa, sono i titoli di coda dell’inchiesta meno rumorosa della storia del calcio italiano. Arbitropoli è iniziata presto e finita presto, senza clamore giustizialista e, accompagnata da un composto garantismo, inedito dalle nostre parti, ha lasciato solo l’odore del sospetto che si annida proprio in quella frase".

"Poche righe per dire che anche quando gli imbrogli non ci sono (o non si trovano), resta la sgradevole sensazione che qualcuno ci stia provando o l’altrettanto spiacevole certezza che il tifo è comunque sempre in agguato sull’imparzialità. Curioso che, rispetto al 2006, la «gestione informale e il linguaggio imprudente» non abbiamo avuto conseguenze penali o sportive. Perché a rileggere le tonnellate di intercettazioni di Calciopoli si trova molto linguaggio imprudente, quello sì (e non solo dei dirigenti juventini), ma non ce n’è una sola telefonata in cui si evidenzia «un accordo per alterare una partita» (solo molte e articolatissime ricostruzioni, mancanti di una prova esplicita). Ma la cosa finì in modo molto diverso".

(Fonte: Tuttosport)