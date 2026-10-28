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Si avvicina il momento del turno infrasettimanale anche per l'Inter. I nerazzurri scenderanno in campo questo pomeriggio, per rispondere alla Lazio e almeno per tenere inalterato il distacco sul Milan fino al derby di sabato sera. Ne parla anche il Corriere dello Sport:

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"Guardando i valori in campo, la sfida con il Venezia, ultimo con appena 3 punti, non dovrebbe avere storia. Tuttavia, i veneti hanno raccolto meno di quanto meritavano. E all’Inter è capitato più volte di non approcciare bene, di distrarsi e commettere errori. Vero è che contro Shakhtar e Fiorentina la soglia di attenzione si è alzata. I pericoli corsi in difesa si sono drasticamente ridotti. Ma un incidente può sempre capitare: vedi la prodezza di Jimenez, domenica scorsa a San Siro.

E allora meglio non sottovalutare l’impegno. Anzi, ancora meglio aggredirlo - come ha chiesto Chivu ai suoi giocatori -, in modo da cercare di sbrigare la pratica il prima possibile, così da poter amministrare le forze. Solo che all’Inter non è riuscito spesso. In realtà una sola volta: contro il Parma, regolato con 3 gol già nel primo tempo.

In tutte le altre partite, il risultato è rimasto in bilico almeno fino all’intervallo. Tra le “colpe” dei nerazzurri ci sono anche le tante, troppe occasioni sprecate. Se avessero capitalizzato di più il volume di gioco prodotto, in molti incontri non ci sarebbe stata storia. E allora quello con il Venezia può essere considerato un test in questo senso. Vincere e farlo in scioltezza sarebbe un’inversione di tendenza, utile anche per il futuro".