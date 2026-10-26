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Sta facendo ancora molto discutere il clamoroso rigore negato all'Inter contro la Fiorentina sul punteggio di 0-1: Viery abbatte Thuram in area, ma Mariani, che stava indicando il dischetto, non fischia e Fabbri al VAR tace. Così oggi il Corriere dello Sport nella sua moviola bocciando tutti senza appello.

Getty Images

Il condizionamento di Orsato è evidente nell’episodio Viery-Thuram: la punta si libera dell’avversario, che allarga la gamba destra e colpisce la sinistra. Mariani si porta il fischietto alla bocca e indica il dischetto, manca solo il fischio che resta nelle intenzioni, stoppato (possibile) dall’assistente Christian Rossi. Fabbri, da parte sua, pilatescamente se ne la va le mani e da Lissone tutto tace. Gravissimo.

Valdepeñas e Thuram si tengono, il nerazzurro scappa all’avversario, che vistosi perso, gira le spalle al pallone in arrivo e s’aggrappa. Dragusin abbraccia a due mani Thuram e lo butta giù: anche qualcosa più di un rischio. Tiro di Mastantuono, Bastoni braccio destro al corpo; tocco di Esposito, mano sinistra di Pongracic in posizione congrua e ferma. Fabbri al VAR da 4,5: lui ha il conforto delle immagini. Disastroso".