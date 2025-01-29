Gianni Visnadi, giornalista, Ã¨ intervenuto su il Giornale per analizzare Inter-Monaco:

"Lâ€™Inter di Champions ha la miglior difesa dâ€™Europa, con un solo gol subÃ¬to in 7 partite. Stasera basterÃ che Sommer tenga la porta inviolata anche contro il Monaco (sarebbe la settima volta su 8) per avere la certezza di sedersi al tavolo del G8. Basta un punto, anche se, persino perdendo di misura, i nerazzurri hanno ampie possibilitÃ di saltare i playoff, che poi altro non sono che i sedicesimi di finale. Inzaghi proverÃ a vincerla, ma contro il Monaco potrebbe non essere semplice, anche perchÃ© gli stessi francesi hanno ancora la speranza di entrare fra le prime 8 (vincendo 0-2 sarebbero davanti allâ€™Inter, poi dipenderebbe dagli altri risultati). Il groviglio della classifica "formato lenzuolo" va finalmente sciogliendosi: chiudere nel G8 era uno degli obiettivi che, a inizio stagione, Marotta ha dato a Inzaghi.

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«Ci sono squadre con budget ricchissimi che probabilmente staranno fuori dalle prime 8, ma questa Ã¨ la ChampionsÂ», dice il tecnico nerazzurro con un pizzico di orgoglio. In realtÃ , stare fuori dalle prime 8 (ma entro le prime 24 della lenzuolata) significa solo giocare due partite in piÃ¹: le possibilitÃ di vincere il trofeo per Real Madrid, Bayern, PSG e, se dovesse qualificarsi, anche City, restano le stesse. Per lâ€™Inter, saltare i playoff significa anche poter recuperare prima la partita non giocata il 1Â° dicembre contro la Fiorentina, un modo per cancellare lâ€™asterisco dalla classifica di campionato e presentarsi allo scontro diretto col Napoli del 2 marzo a paritÃ di partite (per i punti, ovviamente, si vedrÃ ). Con lâ€™Inter nel G8, la data quasi certa per il recupero sarebbe giovedÃ¬ prossimo (6 febbraio), curiosamente tre giorni prima della sfida di ritorno, ovviamente fissata da tempo (domenica 9). Certamente non il massimo, ma almeno cosÃ¬ si evita che la partita di andata venga giocata dopo quella di ritorno.

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Stasera niente Calhanoglu: col Milan al massimo andrÃ in panchina. Al suo posto, di nuovo Asllani. Contro il Monaco, con vista derby, dovrebbe finalmente riposare De Vrij, rilevato da Bisseck. Altra chance per Frattesi (ballottaggio tra Mkhitaryan, che dovrebbe riposare, e Barella, che ha subÃ¬to una forte contusione al ginocchio), mentre si Ã¨ fermato Taremi. Lautaro sicuro, qualche possibilitÃ per Arnautovic, ma câ€™Ã¨ sempre aria di ThuLa"