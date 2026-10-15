Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra i protagonisti in negativo della partita dell'Inter contro il Club Brugge c'è Piotr Zielinski. Prestazione negativa per il centrocampista polacco, apparso lento e impreciso. Un inizio di stagione sicuramente non brillante, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sarebbe riduttivo giudicare un giocatore, un ottimo giocatore, da una disattenzione fatale. La tendenza semmai può meritare un'analisi che serva a comprendere il periodo. Piotr Zielinski ha condizionato la sconfitta dell'Inter contro il Bruges con un intervento fuori tempo che ha liberato a campo aperto il motorino Forbs, avversario imprendibile per lui e per tutti i suoi compagni. Da quell'errore è nato il calcio di rigore - fallo disperato di Calhanoglu - e quindi la prima situazione di svantaggio. Ma più in generale, Zielinski non ha ricominciato la stagione così come aveva lasciato quella precedente".

Getty Images

"Capitano fasi in cui un professionista non riesce a rendere al massimo. A lui era già successo nel primo anno interista, quando era stato tormentato da problemi fisici e non era stato abbastanza bravo a guadagnarsi lo spazio sperato. Però il rendimento successivo e la lenta scalata verso il posto da titolare nell'Inter di Chivu avevano fatto immaginare che la crisi fosse terminata e che anzi la società avesse acquistato un calciatore in più sul mercato. Adesso invece Zielinski sta vivendo una fase di minore efficienza, che la serata di Champions ha messo a nudo. Non c’è stato solo l'errore nello 0-1 ma anche tanta confusione nella gestione del palleggio".