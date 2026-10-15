Il centrocampista polacco non sta attraversando un momento di brillantezza
VIDEO FCIN1908 / Zielinski: "Chivu un grandissimo. Sosta lunga, non vedevo l'ora di tornare"
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Tra i protagonisti in negativo della partita dell'Inter contro il Club Brugge c'è Piotr Zielinski. Prestazione negativa per il centrocampista polacco, apparso lento e impreciso. Un inizio di stagione sicuramente non brillante, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sarebbe riduttivo giudicare un giocatore, un ottimo giocatore, da una disattenzione fatale. La tendenza semmai può meritare un'analisi che serva a comprendere il periodo. Piotr Zielinski ha condizionato la sconfitta dell'Inter contro il Bruges con un intervento fuori tempo che ha liberato a campo aperto il motorino Forbs, avversario imprendibile per lui e per tutti i suoi compagni. Da quell'errore è nato il calcio di rigore - fallo disperato di Calhanoglu - e quindi la prima situazione di svantaggio. Ma più in generale, Zielinski non ha ricominciato la stagione così come aveva lasciato quella precedente".
"Capitano fasi in cui un professionista non riesce a rendere al massimo. A lui era già successo nel primo anno interista, quando era stato tormentato da problemi fisici e non era stato abbastanza bravo a guadagnarsi lo spazio sperato. Però il rendimento successivo e la lenta scalata verso il posto da titolare nell'Inter di Chivu avevano fatto immaginare che la crisi fosse terminata e che anzi la società avesse acquistato un calciatore in più sul mercato. Adesso invece Zielinski sta vivendo una fase di minore efficienza, che la serata di Champions ha messo a nudo. Non c’è stato solo l'errore nello 0-1 ma anche tanta confusione nella gestione del palleggio".
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