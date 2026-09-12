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Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato così del momento complicato della sua squadra.

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"Se abbiamo fatto questo e non è bastato, bisogna fare qualcosa in più. A Milano con l'Inter, col Como e con l'Arsenal ci sono anche gli avversari: anche a me piacerebbe tenere la palla 95', tirare 30 volte in porta e non passarla mai agli avversari. Ma ci sono anche loro e ti mettono in difficoltà: in quei momenti non devi subire.

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A Milano abbiamo avuto occasioni importanti e ne abbiamo anche subite: col Como abbiamo preso due gol che potevamo evitare. Bisogna fare qualcosa in più".