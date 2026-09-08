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Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro l'Arsenal in Champions League, è tornato così sulla sconfitta contro l'Inter.

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"Sabato è stata una partita molto bella, purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso ingenuità viste dalla nostra parte: l'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro. E' il calcio.

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Domani è diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli e adrenalina. Domani dovremo difendere meglio di squadra perché in certi frangenti con Como e Inter abbiamo lasciato un po' a desiderare.