L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, conosce bene l'avversaria di domani e sa che anche nei momenti di difficoltà è in grado di farsi rispettare
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"Domani sicuramente sarà una partita bella. E' uno scontro diretto tra due squadre che in questo momento sono indietro in classifica. L'insidia più grande per noi è pensare che la Juventus sia una squadra praticamente alle corde, una squadra morta, come ho sentito dire a livello mediatico. Ma la Juventus difficilmente muore". L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, conosce bene l'avversaria di domani e sa che anche nei momenti di difficoltà è in grado di farsi rispettare.
"Noi dovremo essere bravi - dice il tecnico del Napoli - perché è una squadra forte, ha un allenatore molto bravo e in questi momenti di difficoltà di solito le squadre si compattano, ecco perché per noi domani sarà una partita molto difficile. Ci vorrà - una grande prestazione tecnica e fisica e anche un pizzico di buona sorte, perché quello nelle partite di calcio serve sempre".
Massimiliano Allegri non fa proclami né promesse e affida il futuro del Napoli soltanto al lavoro. "Per la verità bisogna stare sempre zitti, a prescindere, ma in questi momenti ancora di più, perché siamo indietro in classifica, quindi bisogna sistemare la classifica e non sarà facile, perché domani abbiamo uno scontro diretto contro una squadra come la Juventus che è stata allestita per lottare nelle prime quattro posizioni".
"Sicuramente in questo momento la squadra di Spalletti è come noi, perché ha gli stessi punti nostri. Ma troveremo una squadra sicuramente ferita, arrabbiata e domani ci vorrà molto agonismo, molta tecnica, sapendo che troveremo una squadra che non è assolutamente come la stanno dipingendo".
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