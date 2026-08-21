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Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così della corsa scudetto quest'anno in Serie A: "Non parliamo di favorita, ma l'Inter ha lo scudetto sul petto e quindi come logica lo è. Poi sarà un campionato bello e avvincente, curioso. Ci sono sette squadre, otto con l'Inter: Napoli, Juve, Roma, Como, Milan, Fiorentina e Atalanta che potranno dar vita ad un bel campionato per il vertice.

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E' tutto un mondo da scoprire: bisogna essere bravi ed avere equilibrio perché poi inizia la Champions ed è un'altra competizione meravigliosa. Bisogna lavorare al meglio per rimanere competitivi in tutte le competizioni. Napoli subito dietro all'Inter? Non è questione di cambiare la griglia: domani inizia il campionato e siamo tutte a zero punti. Ora la cosa normale è dire che l'Inter è quella da battere, ha vinto lo scudetto.

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La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, il Milan pure: Juve e Atalanta hanno cambiato tanto. Il Napoli è una rosa, anche se abbiamo fatto solo due giocatori, già costruita negli anni. Piano piano vedremo, il campionato è bello e pieno di sorprese: noi dobbiamo lavorare con continuità".