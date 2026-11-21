Maurizio Sarri, alla vigilia della gara della sua Atalanta contro l'Inter, ha parlato della sfida di domenica. «La storia dell'Inter parla per loro. Cercheremo di preparare questo match sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazioni e siamo fiduciosi che possa bastare. Abbiamo studiato le caratteristiche degli avversari. Sono una squadra forte all'interno dell'area di rigore: teniamo conto di diverse caratteristiche, ma in primis conta la nostra situazione con l'obiettivo di migliorare».

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«Abbiamo recuperato diversi giocatori. Bellanova - ha spiegato - per esempio si sta allenando con noi da martedì, Gaetano si è allenato ieri, Raspadori non ha fatto tutti gli allenamenti, Kessié è rientrato ieri a Zingonia. I ragazzi vanno recuperati anche da un punto di vista agonistico. Il clima all'interno del gruppo è buono. Chiaro che i risultati possono condizionare, ma non lo descrivo come un periodo negativo. Anche perché il rapporto deve essere sempre compatto. Kolasinac? Per noi è un giocatore importante. Il suo rientro è stato sicuramente fondamentale soprattutto dal punto di vista mentale, poi sarà il campo a decidere», ha spiegato l'allenatore dell'Atalanta.

E ancora sull'Inter ha aggiunto: «L'Inter è una squadra che gioca sempre per vincere ed è chiaro che correrà sempre qualche rischio. Loro hanno una grande qualità di palleggio per uscire fuori dalle zone alte di campo. Sarà una gara tosta come quella di Conference. Se c'è voglia di battere l'Inter dati i precedenti dal 2019? Era un'altra Atalanta e questa è un'altra Inter. Ma vogliamo giocarcela».

(Fonte: TMW)