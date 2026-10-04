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Niccolò Barella, centrocampista dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League tra Italia e Turchia. Ecco le sue parole:

Questo nuovo modo di giocare, meno da assaltatore, le allungherà la carriera? Come si sta trovando?

Sarà un vantaggio affrontare la Turchia senza Calhanoglu?

"Spero che me la allunghi (ride, ndr). Non sono vecchio, ma ho un po' di partite sulle gambe e ho dovuto imparare a gestire meglio il mio corpo. Giocando 70 partite all'anno non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni ma guardando le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più. L'unica cosa è che in Nazionale devo recuperare qualche gol, sono indietro da quel punto di vista"."Hakan è un campione che ho imparato a conoscere prima da avversario e poi da compagno. È un leader e sarà un'assenza importante, ma ci sono altri giocatori temibili. La Turchia è ferita dagli ultimi risultati e vorrà fare sicuramente bene".

Si aspetta di giocare dall'inizio domani?

"Lo spero, le scelte le fa il mister, io voglio solo dare il mio apporto. La competitività mi rende vivo e quando non avrò più quella significa che sarò arrivato a fine carriera. Per la Nazionale sono disposto a giocare tutti i minuti o anche solo uno. Se devo giocare gioco, se devo rimanere a Coverciano e fare gruppo lo faccio senza alcun tipo di polemica".

(Fonte: TMW)