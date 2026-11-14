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Il commissario tecnico del Belgio, Mark van Bommel, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia.

Queste le sue dichiarazioni:

Getty Images

"Questa è un'Italia diversa rispetto a quella affrontata nella partita d'esordio. È una squadra molto più solida e in poco tempo è migliorata parecchio. Non si vince mai facilmente contro la Francia. È molto positivo che l'Italia sia riuscita a reagire, ma non sono sorpreso. All'Italia basta un pareggio? Hanno questo vantaggio e ciò potrebbe generare anche qualche dubbio. Noi, invece, vogliamo sempre vincere, indipendentemente dalla situazione. Lukaku? Si è allenato ieri e anche oggi ha preso parte a tutto il lavoro. È sicuramente disponibile per domani. Anche tutti gli altri stanno bene".

(Fonte: gianlucadimarzio.com)