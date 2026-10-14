L’Inter si prepara a tornare in campo in Serie A: i nerazzurri affronteranno il Bologna allo Stadio Dall’Ara nella settima giornata di campionato

Marco Macca
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L’Inter si prepara a tornare in campo in Serie A: i nerazzurri affronteranno il Bologna allo Stadio Dall’Ara nella settima giornata di campionato, nella sfida in programma sabato 17 ottobre alle ore 18:00.

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Alla vigilia del match di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile. L'appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 14:30.

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La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.

Conferenza Chivu

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