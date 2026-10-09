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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce, Raffaele Palladino, nuovo allenatore del Bologna, ha commentato anche l'arrivo di Matteo Darmian, ufficializzato ieri come nuovo acquisto rossoblù dopo l'esperienza all'Inter:

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Come commenta l'ufficialità di Darmian?

"È stata una scelta della società ma che ho appoggiato in pieno. Dopo l'infortunio di Holm, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione, ci siamo sentiti con la società e abbiamo pensato a Darmian perché lo conosco, abbiamo giocato molte volte contro. Porta molta esperienza, è un vincente, ha grande leadership. Può giocare da terzo e da quinto ed è a disposizione già per giocare domenica perché si è presentato bene a Bologna pur essendosi allenato da solo da svincolato".

Darmian lo vede più da terzo o da quinto?

"Non avendo potuto allenare i difensori durante la sosta, ho fatto doppia seduta solo per chi è rientrato dalle Nazionali come Heggem e Theate. Tutte le ore di allenamento che siamo riusciti ad accumulare sono state utili per inserire concetti nuovi. Darmian ci può aiutare da quinto ma può fare anche il terzo, per questo abbiamo scelto lui, lo ha fatto benissimo all'Inter".

(Fonte: TMW)