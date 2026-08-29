Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il test con una diretta concorrente è andato bene: tre punti a Parma nella prima di campionato. Ma ora il Cagliari deve affrontare la prova delle big. E si comincia dalle cose più difficili: domani sera alla Domus arriva l'Inter campione d'Italia. La squadra rossoblù ha perso contro i nerazzurri le ultime sei gare in casa. E deve fare i conti con il bomber nemico numero uno: Lautaro contro il Cagliari ha segnato dodici gol in dodici partite.

Getty

"Partita da bollino rosso - ha detto il tecnico, Fabio Pisacane, in conferenza stampa - ma una squadra come la nostra deve essere sempre riconoscibile. Sarà fondamentale usare le leve dell'attenzione e dell'umiltà. Per ribaltare il pronostico dobbiamo moltiplicare tutto quello che abbiamo visto a Parma. L'Inter è cambiata poco, sta consolidando quello che già sapeva fare e ha anche altre frecce al suo arco. Ha vinto meritatamente il campionato, Chivu lo merita come tecnico e come uomo". Mister coraggio, Pisacane sta prendendo in considerazione l'idea di schierare due punte pesanti: "Mendy con il Parma è andato bene - ha anticipato - ma anche Carlos in allenamento mi è piaciuto. Ora vediamo se possiamo giocare con due attaccanti 'strutturati' o con una boa più un giocatore leggero accanto alla prima punta. Devo ancora decidere". Dubbi davanti ma anche in difesa, perché Deiola, schierato come centrale davanti a Caprile, è andato bene a Parma.

Getty Images

Ma è difficile lasciare fuori uno come Mina: "Vediamo la rifinitura, serve ogni goccia di sudore di ogni giocatore", ha glissato il tecnico campano. Una settimana particolare, per il Cagliari tra arrivi e partenze, anche eccellenti come quella di Zappa, passato al Verona. "Succede a tutte le squadre - ha detto - per questo ci auguriamo che questa finestra possa essere in futuro più corta. La vera notizia bella di questa settimana è che Trepy (l'attaccante francese ha rischiato di annegare in piscina due settimane fa. ndr) ha lasciato ospedale di Sassari: ci auguriamo che presto possa a tornare fare quello che ama. Per il resto la società sa che cosa chiedo. E sono sicuro che Adopo resterà a Cagliari".