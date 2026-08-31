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Al termine della gara contro l'Inter all'Unipol Domus, l'esterno di difesa portoghese Zé Pedro ha parlato con i giornalisti. Queste le sue parole: "L'Inter è una squadra molto forte, non lo scopriamo oggi. Abbiamo provato a fare la nostra gara: nel primo tempo non siamo riusciti a fare tutto ciò che avevamo preparato; il Mister nell'intervallo ci ha fatto vedere dove stavamo sbagliando, abbiamo capito e corretto gli errori. Nella ripresa così è andata meglio: avremmo potuto trovare il gol, siamo rimasti sempre aggrappati alla partita. C'è un po' di amarezza, purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Ora, però, questa è andata: testa subito alla partita di giovedì".

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"È stata una gara difficile, l'Inter ha tanta qualità. Ma noi non abbiamo mollato e questo deve essere il nostro atteggiamento in ogni gara: dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro. Siamo un gruppo molto unito, che lavora tanto e vuole imparare. Anche i nuovi arrivati hanno già capito ciò che il Mister chiede. La squadra anche oggi ha lavorato per provare a fare un risultato, purtroppo non ci siamo riusciti. L'applauso finale dei nostri tifosi fa piacere, hanno capito che abbiamo dato tutto per cercare di pareggiare".

(cagliaricalcio.com)