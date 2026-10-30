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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan ha fatto il punto sul reparto arretrato: "Carlos Augusto braccetto e Bastoni centrale soluzione migliore per garantire equilibrio? Io non cerco risposte, sono condizionato da infortuni e qualcuno deve riposare ogni tanto perché ho solo tre difensori centrali, con Carlos Augusto aggiunto che è anche riserva del quinto a sinistra.

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Cerco sempre di trovare le giuste rotazioni nel fare ogni tanto riposare qualcuno perchè no ho pochi, se no saremmo costretti a far giocare Bovio o Jakirovic. Non dico che non se lo meritano, però è un momento del campionato in cui ci sono partite troppo importanti per dare una carica o una pressione a un ragazzino. Siamo costretti a fare questo tipo di rotazioni nel permettere a uno solo durante la gara di riposare".