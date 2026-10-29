Il tecnico nerazzurro risponderà ai giornalisti alla vigilia del derby valido per la 10ª giornata di Serie A
Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...
L’Inter si prepara a tornare subito in campo in Serie A dopo la vittoria in casa del Venezia: i nerazzurri affronteranno il Milan a San Siro nel primo derby della stagione, valido per la 10ª giornata di campionato, in programma sabato 31 ottobre alle ore 20:45. Alla vigilia del match l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile.
L'appuntamento è per venerdì 30 ottobre alle ore 14:30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.
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