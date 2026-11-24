Nel corso della conferenza stampa di oggi, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha risposto così ad una domanda in merito al mercato di gennaio
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Nel corso della conferenza stampa di oggi, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha risposto così ad una domanda in merito al mercato di gennaio: “Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione e addirittura un centrocampista in più.
Per me la rosa in questo momento è competitiva, non posso fare supposizione per il mercato perché non sarebbe giusto nei confronti dei miei giocatori perché li reputo i migliori al mondo. E’ inutile parlare di situazioni o cose che potrebbero avvenire nel futuro, non cerchiamo scuse del calendario o del fatto che dobbiamo giocare ogni 72 ore.
La squadra è abituata a fare un determinato tipo di lavoro, preferisce giocare piuttosto che allenarsi. I giocatori sono forti, bravi e negli ultimi anni si sono presi palcoscenici importanti. Non ci lamentiamo, ci prendiamo quello che abbiamo, consapevoli del fatto che dobbiamo essere sempre la miglior versione nostra".
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