Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino ha commentato le parole di Gabriele Oriali, che ha indicato i nerazzurri i favoriti per lo scudetto: "Oriali dice Inter super favorita? Io do ragione a Max Allegri, chi vince lo scudetto parte sempre favorito l'anno dopo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Chi vince lo scudetto è la favorita. Oriali? Un amico, ma il Napoli…”
partite
Chivu: “Chi vince lo scudetto è la favorita. Oriali? Un amico, ma il Napoli…”
Il tecnico dell'Inter ha commentato in conferenza stampa le parole dell'attuale collaboratore di Antonio Conte
Lele è un amico ma con la squadra che avevano e con tutto quello che hanno speso questa estate, direi che il Napoli parte sempre come favorita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA