Il tecnico dell'Inter ha commentato in conferenza stampa le parole dell'attuale collaboratore di Antonio Conte
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino ha commentato le parole di Gabriele Oriali, che ha indicato i nerazzurri i favoriti per lo scudetto: "Oriali dice Inter super favorita? Io do ragione a Max Allegri, chi vince lo scudetto parte sempre favorito l'anno dopo.

Lele è un amico ma con la squadra che avevano e con tutto quello che hanno speso questa estate, direi che il Napoli parte sempre come favorita".

