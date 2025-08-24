Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino ha commentato le parole di Gabriele Oriali , che ha indicato i nerazzurri i favoriti per lo scudetto: "Oriali dice Inter super favorita? Io do ragione a Max Allegri, chi vince lo scudetto parte sempre favorito l'anno dopo.

Lele è un amico ma con la squadra che avevano e con tutto quello che hanno speso questa estate, direi che il Napoli parte sempre come favorita".