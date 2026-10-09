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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma ha parlato anche di Petar Sucic: "Le parole di Boban su Sucic? Sapete bene che commento poco le opinioni di altre persone, per me sono solo opinioni. Boban è un grande per me, e so anche il contesto in cui ha detto certe cose, venivano dopo una sconfitta non facile da digerire contro l'Inghilterra. Non voglio però neanche focalizzarmi troppo sull'andamento di Petar, perchè a me risulta che l'anno scorso è stato tra i tre centrocampisti più impiegati come minutaggio.

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Se riduciamo tutto alla titolarità e all'ego personale, sono cose che non fanno per me. Io voglio che capiscano l'importanza quando entrato in campo, anche dei sostituti. Non mi risulta che Petar sia stato dimenticato in panchina, ha avuto la possibilità di farsi vedere e siamo contenti di come è subentrato con il Monza o a Roma. Era ancora un po' indietro di condizione e sappiamo il motivo, perchè ha fatto il Mondiale e perché l'ho mandato a casa dall'Australia per farlo gioire con la famiglia per la nascita del figlio e ha perso un'altra settimana di preparazione. Non creiamo polemiche quando non ci sono.

Per noi Petar è un giocatore importante, sappiamo quello che ci dà e cosa potrà darci, siamo contenti di averlo e della sua crescita, del suo inserimento in questo gruppo, di come lavora e di come mette a disposizione del gruppo tutte le sue qualità".