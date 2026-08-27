Il tecnico del club toscano accoglie così il centrocampista sloveno prelevato in prestito dall'Inter
VIDEO FCIN1908 / Topalovic: "Chivu ci aiuta sempre. L'assist col Bologna mi ha dato..."
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Gabriele Cioffi, allenatore della Carrarese, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ascoli ha parlato anche di Luka Topalovic, centrocampista sloveno appena prelevato in prestito dall'Inter: "Luka è un calciatore che mi ricorda molto Samardzic in termini di movenze e caratteristiche: possiede grande qualità ed eleganza, e credo che possa crescere ancora molto, soprattutto in quelle fasi di gioco meno pulite ma comunque molto frequenti in un campionato come la Serie B".
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