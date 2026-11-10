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Alphadjo Cisse è uno dei volti nuovi della Nazionale. Convocato dal ct Mancini per le gare di Nations League contro Francia e Belgio, l'attaccante del Milan ha parlato in conferenza stampa: "Se sogno lo scudetto? Al Milan vincere è una priorità sia lo scudetto sia qualsiasi altra competizione. Al Milan la normalità è vincere e non trascuriamo nessun obiettivo. La pressione? A me piace e mi stimola a fare meglio. Dove mi piace giocare in attacco? Una posizione preferita ce l'ho, ma meglio non dirla... La risposta quindi è in tutte le posizioni della zona offensiva". Il mio idolo? Mario Balotelli. Lo è fin da bambino. È stato un riferimento qui in Nazionale".