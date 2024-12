Alla vigilia della gara contro l'Udinese, Antonio Conte , tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Le due sconfitte con la Lazio ci lasciano zero punti e l'eliminazione in Coppa: più di questo non possono lasciare. Si riparte nella stessa maniera di quando si vince: lavorando, lavorando e lavorando. Sono contento di quello che abbiamo fatto in questi cinque mesi, per come stiamo lavorando e per la sinergia che si è creata: poi tutto è migliorabile.

La mentalità deve continuare a crescere, anche le cadute devono aiutarci a rinforzarla. Domani vedremo dopo una caduta che risposta avremo: se avremo uno step in avanti o se abbiamo fatto un passo indietro. Se le partite delle italiane in Europa alzano il valore del Napoli? Ci rendiamo conto della forza delle squadre per quello che stanno facendo in Europa: ieri la Lazio ha vinto contro l'Ajax con 9/11 dei calciatori che hanno giocato con noi in Coppa Italia. E' la dimostrazione che il livello si è alzato molto e tutti fanno fatica contro tutti: non ci sono partite semplici o posti già predefiniti. Ripeto sempre che per fare le coppe devi allestire una rosa competitiva: le italiane sono state molto brave a farlo e questo dà i frutti. Con le rotazioni e il turnover la qualità non scende, lo dimostrano tutti: complimenti perché chi ha costruito in questi anni sta iniziando a vedere i frutti".