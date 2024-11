In conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta, Antonio Conte , tecnico del Napoli, ha parlato così del KO contro la squadra di Gasperini: "Bisogna sempre valutare l'avversario che affronti. Ho poco da rimproveraere ai ragazzi per quello che hanno messo in campo. Ci sta se una squadra è più forte, non abbiamo perso perché è venuta meno la voglia e l'applicazione. Hanno dato tutto cercando di andare oltre l'ostacolo che era molto alto, oggi era molto alto e siamo sbattuti. Loro sono più avanti. l'Atalanta ha vinto l'EL contro un avversario imbattuto come il Bayer. Con pazienza e voglia di lavorare si può creare una realtà come loro, che piuccia o non piaccia sono una realtà come le solite note.

Potevamo essere migliori sui gol ma complimenti a loro, bisogna fare solo i complimenti e non fare chiacchiere. Quando parlo dico la verità non lo faccio per piangere, odio le bugie e dire cose che non penso. Che piaccia o no dir sempre la verità. Siamo qui per lavorare e cercare di ricostruire una situazione, l'ha detto anche il presidente a fine anno. Ci deve essere un lavoro, ci vuole calma e pazienza. Con 11/11 l'anno scorso con giocatori non scarsi siamo arrivati decimi. Le difficoltà ci saranno e non devono buttarci a terra. Ci vogliono le battute di arresto come oggi, se sei sportivo alzi le mani e dici di aver perso contro una squadra più strutturata e forte. Faremo un percorso, non dobbiamo vedere gli eccessi. Oggi è la dimostrazione che in questo momento l'Atalanta è più forte di noi, ma questo non significa che a fine anno non saremo noi più forti. Proveremo a migliorare e ad alzare il livello".