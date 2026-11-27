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Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha presentato in conferenza stampa la sfida in programma domani contro l'Inter di Chivu: "A livello fisico la squadra sta bene. C'è qualche acciacco ovviamente, come hanno tutte le altre squadre. C’è qualche giocatore da valutare, ma potrebbe essere fuori almeno per questa partita, ma niente di preoccupante. Leo non verrà con noi a Milano, non è in condizioni per giocare questa partita, poi vedremo quella di martedì e col Torino per capire anche come recupera da questa sindrome influenzale".

Come si affronta una squadra come l'Inter che è passata dal 4-4 con l'Atalanta al successo in Champions League?

"A prescindere dai risultati, è una squadra con valori incredibili e di grande continuità. Quest'anno ha avuto una nuova forma di spaventare tutti: ha fatto delle partite in cui magari non è partita benissimo e ha dimostrato la sua forza proprio in quelle partite. Li vedi che quando vogliono danno un po' di gas e fanno 2-3 gol a tutti. Noi dovremo essere bravi a rimanere in partita, ad essere coraggiosi, a fargli male nelle situazioni che possono essere usate proprio per far loro gol. I gol li subiscono anche loro, se ne stanno suvendo un po' di più un motivo ci sarà. Noi dobbiamo essere bravi a fare la partita perfetta".

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Quest'anno c'è un Osmajic in più.

"Il nostro attaccante sta facendo bene, ma tutta la squadra sta capendo come servirlo. Ci abbiamo messo poco a capire in che maniera poteva essere devastante. Lo hanno capito anche i nostri avversari e raddoppieranno magari su di lui. Noi dovremo essere bravi a non lasciargli il peso dell'attacco sulle sue spalle, ma così non è stato visto che sono andati in gol e al tiro altri giocatori. Quando dico la partita perfetta non solo in fase difensiva, ma anche in quella offensiva. Quello che abbiamo fatto col Sassuolo non basterà contro l'Inter, perderemo sicuramente se dovessimo giocare la stessa partita di domenica: il livello qualitativo dell'Inter è talmente superiore che quelle occasioni concesse possono essere letali e decisive per la sconfitta. Il Sassuolo ci ha fatto più paura del Milan, contro i rossoneri siamo stati bravi a subire e concedere poco e ad essere più pericolosi di loro. Col Sassuolo un po' meno, a volte siamo stati un pizzico fortunati e invece siamo stati molto bravi a sfruttare le nostre occasioni. Quando il pallone è arrivato lì, ho visto giocate decisive, ho visto passaggi decisivi al momento giusto, sfruttare l'errore dell'avversario. La grande squadra fa anche questo".

Follia pensare di giocare con due formazioni diverse fra campionato e Coppa Italia?

"Viviamo non alla giornata, considerando che ci sono due partite ravvicinate. Considerando che questa settimana siamo arrivati con qualche giocatore acciaccato, due ragionamenti li faremo ma sulla seconda partita. Oggi non leverò dei giocatori per farli giocare martedì, non l'ho mai fatto. Non li ho levati contro il Venezia e non li ho tolti contro la Juventus per farli giocare contro il Lecce che era uno scontro diretto. Prepariamo le partite per rispetto del Genoa e e dei genoani, cercando di vincerle tutte e ovviamente di non mandare i giocatori al macello. L'anno scorso è stato un discorso un po', quando in Coppa Italia ero palesemente alla partita dopo contro l'Udinese. Era uno scontro diretto, eravamo in un momento difficile e la situazione di classifica era ancora tremenda. Adesso è tutto diverso, motivo in più per andare a fare le cose fatte bene, ma senza snobbare il campionato perché la classifica non ce lo permette, perché siamo ambiziosi e perché domani sarà una partita importante come quella di martedì. Faremo una partita seria in tutte e due le competizioni".

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L'anno scorso Messias ha detto che mancava fare prestazione contro le big. Quest'anno ci sono state.

"L'ambizione di fare prestazioni importanti contro squadre top credo che sia alla base di quello che chiedo negli ultimi giorni. Ma contro Juventus, Milan lo abbiamo fatto e siamo stati vicini alla perfezione. E contro la Roma, contro una squadra che in Italia e in Europa va e calpesta gli avversari, abbiamo fatto 50 minuti molto ordinati e subendo poco, poi abbiamo preso un gol abbastanza folle e unico e la partita è cambiata. Queste sono le partite che voglio vedere contro le grandi squadre, poi il risultato oscilla a seconda di una giornata poco felice di un giocatore nostro o loro. Ho visto una buona partita anche contro il Napoli e una buona partenza contro il Como. Queste sono le prestazioni e noi dobbiamo essere chiari e onesti nel dirci che stiamo crescendo ma, anche al nostro massimo, siamo lontani dal massimo dell'Inter. Dobbiamo fare la partita perfetta, sperando che l'Inter non sia proprio in una grande serata e che gli astri, grazie alla nostra partita perfetta, inclinino a favore nostro. L'Inter è una squadra veramente unica per numeri, ma anche visivamente si vede lontano un miglio che sono pericolosissimi quando attaccano. E poi vedremo in che condizioni troveremo l'Inter: se sarà al 100%, il nostro 100% forse non basterà".

Che differenza c'è fra l'Inter in Europa e in campionato?

"La differenza sono sottigliezze e sfumature che è meglio chiedere a Chivu. Abbiamo visto le partite con lo Stoccarda e con il Como, e ho visto una grande squadra. A Bergamo ho visto una grande squadra che la partita l'aveva ammazzata ma poi ha subito un paio di calci d'angolo che hanno rimesso tutto quanto in ballo. Ultimamente non riesco a vedere punti deboli all'Inter, se non il fatto che ogni tanto inciampi anche lei. Noi ci concentriamo sull'essere la miglior versione per dare fastidio ad una squadra forte come l'Inter".