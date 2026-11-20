Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Intervenuto oggi in conferenza stampa, Cesc Fabregas, tecnico del Como, è tornato così sulla sconfitta a San Siro contro l'Inter prima della sosta per le nazionali.

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"Se sono preoccupato? Preoccupato è una parola pesante. Questo non è un giorno, ma una maratona. Vogliamo essere riconosciuti e stabili, per tanti anni. Speriamo un giorno di essere alla pari con l'Inter per vincere.

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Noi non siamo andati bene. Quando Perrone perde 4 palloni qualcosa non va, anche Nico Paz all'inizio. Abbiamo iniziato a innervosirci, ma ci sta. L'Inter però brava, era forte".

(TMW)