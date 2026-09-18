Concentrato, concentratissimo sul suo Como e sulla partita con il Frosinone. Guai a dire a Cesc Fabregas che la sua squadra si sta giocando il campionato con Inter e Roma. Ãˆ effettivamente molto presto per parlare di lotta scudetto, sono passate solo quattro giornate dall'inizio del campionato. Il momento perÃ² parla di una classifica nella quale la squadra di Chivu e quella di Gasperini sono entrambi prime in classifica. Appaiate, a 12 punti. Si incroceranno alle 18, domani pomeriggio, all'Olimpico.

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A due punti di distanza c'Ã¨ proprio il Como di Fabregas che puÃ² approfittare della situazione. Ma l'allenatore pensa alla partita con il Frosinone: Â«Roma-Inter - ha detto in conferenza stampa l'allenatore della squadra lariana - sarÃ una grande partita, che guarderÃ² da appassionato di calcio perchÃ© di fronte ci sono due squadre molto fortiÂ».

«Il Como potrebbe essere in testa? Ma a questo non penso, non la vedo come una gara tra due nostre concorrenti diretteÂ», ha detto. Ed Ã¨ tornato sulla sfida con il Frosinone: Â«Ãˆ una delle cinque partite piÃ¹ difficili del campionato. Loro stanno andando veramente bene, sono in grande fiducia, quando li guardo vedo undici amici che danno tutto uno per l'altro, Ã¨ una squadra che mi piace molto. A noi servirÃ la partita perfettaÂ».

(Fonte: ANSA)