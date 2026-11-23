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Nel corso della conferenza stampa di oggi, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato così i risultati dell'ultimo turno di campionato: "Se per il Como vorrei che la partita finisse 1-0 o 4-3, potendo scegliere? Domanda difficile. Ovviamente starai parlando di Milan-Frosinone, Atalanta-Inter, ma è diverso.

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Io voglio continuare a sentire che Alvini è un grandissimo allenatore: lo è. In conferenza ha detto che non cambierà mai e per me questo è identità, coraggio e sapere cosa vuoi fare. Importantissimo, anche quando vinci o perdi 1-0 o no. Non sei scarso quando perdi, non sei un fenomeno quando vinci. Noi con il Frosinone abbiamo fatto una partita di alti e bassi, con tante opportunità per loro o le altre squadre.

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Si va da un'altra parte, non verso il catenaccio di una volta. Sta cambiando, è pure merito degli arbitri. Fischiano meno, se qualcuno va a terra e non hai fallo non ti fischiano, ora è così. Bisogna stare attenti. C'è meno tempo di recupero anche. È stata una scelta incredibilmente positiva, soprattutto per il calcio italiano. Sta dando uno spettacolo incredibile. Il campionato italiano sta diventando tra le 2-3 più grandi d'Europa".

(TMW)