Givairo Read, calciatore del Feyenoord, ha analizzato in conferenza stampa i temi della vigilia della gara con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Olanda:

"In ogni partita vogliamo mostrare la nostra miglior versione, fare meglio dell'avversario. Domani scenderemo in campo come fatto con il Como. Io mi sento bene, sono in forma. All'inizio della stagione non tutto è andato nella maniera corretta, ma ora sto meglio e ho fiducia.

L'Inter ha vinto solo una partita finora? Non so se sia un vantaggio, noi pensiamo alla nostra gara e a vincere. Possiamo far bene, lo abbiamo già fatto vedere anche in Champions League. Serve l'energia che abbiamo fatto vedere con il Como, solo così potremo fare qualcosa di bello. Abbiamo creato tante opportunità nelle ultime partite, dobbiamo giocare con lo stesso piglio in fase offensiva anche se veniamo da tre gare senza vittoria.