Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul suo profilo Facebook, in un video pubblicato, dice la sua sullo stadio e sul progetto presentato da Inter e Milan nei giorni scorsi e che prevede l'abbattimento di San Siro.

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«Non Ã¨ da oggi, ma da sempre che dico che il nuovo stadio di Inter e Milan Ã¨ una cosa bellissima ma contemporaneamente puÃ² rimanere in piedi San Siro per far risparmiare 100mln dell'abbattimento e alla cittÃ il danno ecologico che ne deriverebbe. Vedo che Calabresi del PD, chissÃ candidato, dice che sullo stadio la mia idea potrebbe essere giusta. Ãˆ una visione tardiva: se non vince il centrodestra non riusciresti mai a convincere il tuo partito, la tua coalizione, a venirti dietro e San Siro sarebbe inutilmente abbattuto. Cosa fare di San Siro? Lo chiede Sala e glielo dico io. Basta fare una gara internazionale per tutte le possibilitÃ che puÃ² avere una struttura come quella. E sarebbero decine gli operatori disposti a gestire la struttura pagando alle societÃ un canone annuoÂ», ha sottolineato.

La Russa ha commentato la posizione di Mario Calabresi, candidato sindaco di Milano alle eventuali primarie del centrosinistra, sul salvare San Siro dall'abbattimento nonostante il nuovo stadio che verrÃ costruito. Â«Chi ha votato per l'abbattimento di San Siro, La Russa o gli amici che dovrebbero eleggere Calabresi? Allora, prendere in giro i milanesi non Ã¨ giusto anche perchÃ© lui ha detto una cosa, gli altri del Pd hanno detto l'opposto, come al solito. Se vincono loro San Siro sarÃ abbattuto ed Ã¨ un dramma. Abbatterlo Ã¨ da cartellino rosso"Â», ha sottolineato.

Â«Milano ha diritto ad avere uno stadio moderno ed europeo che serve alla cittÃ e alle societÃ , quindi viva il nuovo stadio che mi Ã¨ anche piaciuto, un po' algido ma mi Ã¨ molto piaciuto. Ma nello stesso tempo non vedo ragione per cui non si possa tenere, come in molte cittÃ d'Europa e del mondo, un altro stadio lÃ¬ a poche decine di metri. Sono sicuro che quando sarÃ costruito il nuovo stadio e bisognerÃ decidere di confermare l'abbattimento anzichÃ© confermarlo faremo un accordo con le societÃ , ma solo se vince il centrodestra un accordo con le societÃ Ã¨ possibileÂ», ha spiegato ancora come riporta l'ANSA.

«I due club dovrebbero accettare di avere le cubature in un'altra zona della cittÃ di Milano e in cambio rimane San SiroÂ», ha concluso.