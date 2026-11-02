Il Generali Stadium Ã¨ stato presentato e la sua costruzione prevede l'abbattimento di San Siro: il presidente del Senato Ã¨ contrario a questa ipotesi
Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul suo profilo Facebook, in un video pubblicato, dice la sua sullo stadio e sul progetto presentato da Inter e Milan nei giorni scorsi e che prevede l'abbattimento di San Siro.
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«Non Ã¨ da oggi, ma da sempre che dico che il nuovo stadio di Inter e Milan Ã¨ una cosa bellissima ma contemporaneamente puÃ² rimanere in piedi San Siro per far risparmiare 100mln dell'abbattimento e alla cittÃ il danno ecologico che ne deriverebbe. Vedo che Calabresi del PD, chissÃ candidato, dice che sullo stadio la mia idea potrebbe essere giusta. Ãˆ una visione tardiva: se non vince il centrodestra non riusciresti mai a convincere il tuo partito, la tua coalizione, a venirti dietro e San Siro sarebbe inutilmente abbattuto. Cosa fare di San Siro? Lo chiede Sala e glielo dico io. Basta fare una gara internazionale per tutte le possibilitÃ che puÃ² avere una struttura come quella. E sarebbero decine gli operatori disposti a gestire la struttura pagando alle societÃ un canone annuoÂ», ha sottolineato.
Â«Milano ha diritto ad avere uno stadio moderno ed europeo che serve alla cittÃ e alle societÃ , quindi viva il nuovo stadio che mi Ã¨ anche piaciuto, un po' algido ma mi Ã¨ molto piaciuto. Ma nello stesso tempo non vedo ragione per cui non si possa tenere, come in molte cittÃ d'Europa e del mondo, un altro stadio lÃ¬ a poche decine di metri. Sono sicuro che quando sarÃ costruito il nuovo stadio e bisognerÃ decidere di confermare l'abbattimento anzichÃ© confermarlo faremo un accordo con le societÃ , ma solo se vince il centrodestra un accordo con le societÃ Ã¨ possibileÂ», ha spiegato ancora come riporta l'ANSA.
«I due club dovrebbero accettare di avere le cubature in un'altra zona della cittÃ di Milano e in cambio rimane San SiroÂ», ha concluso.
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