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Il ct della Francia, Zinedine Zidane, ha annunciato che apporterà dei cambiamenti nella formazione per la sfida di Nations League contro il Belgio, in programma domani allo Stade de France, rispetto a quella che ha pareggiato 1-1 venerdì scorso con l'Italia.

"Ci saranno dei cambiamenti, questo è certo - ha detto in conferenza stampa -. È la nostra quarta partita di fila non bisogna fare mosse azzardate. Inoltre, è necessario coinvolgere tutti. Tutti sono importanti in questa squadra. È questo che voglio trasmettere ai miei giocatori. Voglio poter contare su tutti", ha aggiunto l'ex numero 10 francese, che aveva già attuato un ampio turnover lunedì scorso nella prima partita con i belgi, vinta per 1-0, tre giorni dopo il successo in Turchia (1-0).

La Francia dopo tre partite è prima nel girone con sette punti, davanti al Belgio con sei e all'Italia con 4. Ultima resta la Turchia, ancora a quota zero. In vista dell'ultima partita del suo primo ritiro alla guida dei "Bleus", il tecnico si è detto "soddisfatto" dello "spirito" del gruppo. "È stato fantastico stare con i giocatori per 15 giorni. È frustrante che tutto stia per finire. Bisogna fare un ultimo sforzo per chiudere questo ritiro con soddisfazione. I giocatori hanno lavorato bene e sarebbe bello concludere con una vittoria", ha concluso.