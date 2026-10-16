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Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Gasperini ha parlato delle sfide contro le big e del livello raggiunto dalla sua squadra

Ci aggiorna sulle condizioni di Koné e Dybala?

"Koné ha fatto la risonanza, ha una lesione di primo grado. Non particolarmente significativa ma ci vuole il tempo necessario, speriamo di poterlo recuperare con il Sassuolo prima della sosta. Dybala non ci sono situazioni particolari, è un affaticamento sul gemello del polpaccio, speriamo di recuperarlo la prossima settimana"

Castro è pronto a sostituire Malen? Per il centrocampo può arretrare Pellegrini?

"Sicuramente, vista l'emergenza, Pellegrini può giocare più indietro. Speriamo di recuperare Cristante per il Napoli o per la partita successiva. Castro è un giocatore di valore, ha già fatto bene nel nostro campionato e domani è una bella opportunità per lui".

Dopo una sconfitta del genere contro il Real, avete capito il reale valore e la reale forza di questa squadra?

"Sì però senza parlare di scudetto o di traguardi, sennò diventa complicato. Questa squadra ha del valore, lo sta dimostrando da mesi. I risultati fatti non sono casuali. Abbiamo affrontato Inter, Como e Real, abbiamo dimostrato valore in tutte le partite anche contro avversari importanti. Poi si possono creare condizioni o defezioni. Noi usciamo da queste tre partite rafforzati nell'idea che se non succedono cose particolari ce la giochiamo con loro. Non dobbiamo pensare allo scudetto o alla Champions, ma a giocare come sappiamo, questa Roma ha mostrato di valere".

C'è un problema nei big match? Perché questi blackout si ripetono?

"Non sono blackout, c'è anche un avversario che ha dei giocatori in grado di entrare in campo. L'altra sera la svolta l'ha data Endrick. Con un paio di spunti e due colpi di testa. Poi ognuno la interpreta come vuole. Ci ha messo in difficoltà Gatti centravanti, che è entrato e ha fatto gol in mischia. Quando si arriva nei finali, molte di queste squadre risolvono le gare in questo modo. E' una realtà di fatto. Noi riusciamo a farlo contro certe squadre e abbiamo subito contro altre, prendiamo atto e cercheremo in futuro di porre correttivi".

A che punto è il recupero di Cristante?

"Speriamo di averlo contro il Napoli, non sarà facile ma la speranza è quella. Ce lo auguriamo, non vogliamo mettere a repentaglio la guarigione che sta andando bene".

Quando ha detto che c'è bisogno di allargare la rosa, è perché è rimasto scontento dall'ingresso in campo di qualche giocatore con il Real? E il contraccolpo psicologico a cosa è dovuto?

"Di psicologico non c'è stato proprio niente, al 77' abbiamo avuto una palla con Pellegrini per andare in porta. Sulle situazioni di calcio d'angolo c'è stato timore, una mancanza di reazione, cosa che fino a quel momento non era successo. Per quanto riguarda i subentrati, sono entrati tutti bene. Purtroppo abbiamo avuto la defezione di Koné subito, magari avremmo potuto avere un cambio in più. Sono venute fuori queste situazioni da angolo e abbiamo preso gol, è una cosa anomala ma bisogna soffermarsi su quello".