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In conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza, Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, è tornato a parlare anche di Davide Frattesi. Ecco le sue parole:

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"Io sono molto diretto con tutti. Ricordo cosa gli ho detto quando ero ct, sono stato diretto perché non mi sarei sentito a posto con me stesso se non lo avessi fatto. Le caratteristiche e le qualità di Davide le conosciamo tutti, per un periodo si era smarrito e seduto un po', abbiamo avuto la fortuna di sentirci dopo che sono venuto qua. L'ho spinto a fare la scelta, non era obbligatorio per lui venire qua, ma questo lo faccio con tutti i giocatori. Ho sempre avuto un bellissimo rapporto con i miei calciatori, spesso è girata la voce che avevo problemi con presidenti e giocatori, ma io non porto rancore".

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"Se vedo che dall'altra parte c'è onestà e intelligenza a me piace. Io ho un difetto, quando si scende in campo voglio che si facciano le cose come si deve. Se qualcuno ha problemi a casa o ha fatto serata può venire nel mio ufficio e li mando a casa 1-2 giorni perché bastano un paio di giocatori che vanno piano e ti rovinano un allenamento. Mi viene facile il rapporto con i giocatori".