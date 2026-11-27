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Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Torino: "Primo posto? Io spero di starci il più a lungo possibile, poi deve parlare il rettangolo verde. È riduttivo parlare di classifica, ho avuto un allenatore che è un fenomeno sulle tabelle che è Allegri, mentre io non sono bravo coi numeri. Vivo alla giornata e per questo so solo che domani andiamo a fare una partita difficile dove bisogna muovere la classifica. Noi vinciamo, ma anche gli altri vincono.

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C'è un buco in classifica e non si può sbagliare, la classifica la guardo perché quando fai un campionato del genere e gli altri fanno sempre risultati siamo sempre lì. È bello stare lì con la Roma, per i tifosi laziali e romanisti è qualcosa di incredibile, ma in questo momento bisogna solo pensare a muovere la classifica, non ci possiamo accontentare. L'Inter ha più punti dell'anno scorso, questo ti fa capire tanto".