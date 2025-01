Fase difensiva e cura Vieira.

"Ho trovato una squadra che era già ben organizzata, con tanti giocatori di esperienza in Serie A. Abbiamo mantenuto i principi di gioco. L'importante è difendere di squadra, questo per me è importante. Senza la palla devono lavorare tutti. I giocatori hanno capito bene questo. Non parlo solo di me, è tutto il gruppo che sta facendo bene. Ma non abbiamo ancora fatto nulla, c'è ancora tanto da fare. La partita con il Parma sarà importante, così come lo saranno tutte le altre. Sicuramente siamo sulla strada giusta".