Altra grande prestazione del Frosinone che si conferma la squadra sorpresa del campionato. I ciociari hanno battuto con un netto 3-0 il Parma. Al termine della gara, Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa partendo dall'infortunio di Kvernadze che rischia di saltare la gara contro l'Inter.

"Non posso esprimermi per Kvernadze, domani vedremo. Lo volevo togliere invece mi ha detto di star bene. Speriamo non sia un infortunio serio. Per il resto vittoria meritata in un match difficile. Primo tempo meno efficace ma con la solita idea. Vittoria meritata, straordinaria".

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Quanto è importante dal punto di vista del gruppo la prestazione del singolo come Bobcek?

"Il calcio è uno sport di squadra il singolo è a disposizione della squadra. Nella prestazione di Bobcek c'è tanto merito in chi lo ha portanto ma anche in chi lo ha aspettato e allenato. Vedo calciatori di cui i tifosi possono essere orgogliosi".

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Mister il match di Milano ha aperto un dibattito. Lei cosa ne pensa?

Mister lei parla spesso di percorso. Per la salvezza manca meno della metà?

Mister c'era Mancini in tribuna. Cosa ne pensa?

"Non mi interessa del dibattito, io sono l'allenatore decido e determino. Per il resto non mi interessa niente"."Si devo dire la verità era una gara che aveva una grande importanza perchè ora sulla carta abbiamo partite proibitive. Vincere oggi con questa prestazione dei calciatori è molto significativo. Il Frosinone vuole provare a rimanere in serie A, se questo risultato sarà centrato sarà stata scritta una bella pagina di storia per programmare il futuro. Vittoria importante per il percorso"."Sono felice che sia venuto Mancini, sono felice per il Frosinone gli auguro il meglio e spero che abbia visto una bella gara di calcio. Chi mi conosco sa bene chi era uno dei miei calciatori preferiti. E' una soddisfazione personale che sia venuto".

(Tuttomercatoweb.com)