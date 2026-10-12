Martedì sera il debutto europeo a San Siro per i nerazzurri. Lunedì Chivu parlerà alle 14:30 dopo l’allenamento mattutino ad Appiano Gentile
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Martedì 13 ottobre alle ore 21:00 l'Inter affronterà il Club Brugge a San Siro per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, partita che sarà anche il debutto casalingo dei nerazzurri nella competizione.
Orario conferenza ChivuEcco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 12 ottobre.
- Ore 11:00 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
- Ore 11:00 Allenamento Club Brugge | Alheembouw Basecamp, Westkapelle
- Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
- Ore 18:45 Conferenza Stampa ufficiale Club Brugge | San Siro, Milano
(Fonte: Inter.it)
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