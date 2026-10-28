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Triplice fischio al Penzo di Venezia-Inter. Andy Diouf, calciatore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa in questi minuti. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "La gara non è stata semplice, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo accettato le difficoltà però e abbiamo vinto, ora siamo concentrati sul derby. Giocare anche sull'altra fascia? Come ho già detto, l'importante per me è giocare, ovunque sia possibile in campo. Poi deciderà il mister".