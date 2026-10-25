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Triplice fischio al Meazza di Inter-Fiorentina. Petar Sucic, calciatore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa in questi minuti. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Evoluzione da regista? Mi piace questa domanda, mi piace giocare davanti alla difesa o mezzala. Non è importante, mi sento sempre meglio in mezzo al campo e sono felice quando gioco. L'importante per me è aiutare la squadra".

Dà ancora più consapevolezza questa ulteriore rimonta."E' bello rimontare di nuovo dopo un doppio svantaggio, ma abbiamo un'ottima mentalità e grandi giocatori. Possiamo sempre segnare molti gol, sappiamo che dobbiamo continuare così. Penso che siamo la squadra migliore e abbiamo possibilità sempre di segnare tanti gol".

Dove ti vedi tra 5 anni?"Non voglio dire nulla di sbagliato. Qualsiasi cosa potrebbe essere cambiata sui social o sui media. La cosa più importante per me è giocare, se il mister mi dice di giocare terzino gioco anche lì (ride, ndr). Da regista posso fare bene, ma devo soltanto fare del mio meglio ovunque voglia il mister".