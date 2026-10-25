Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Triplice fischio al Meazza di Inter-Fiorentina. Paolo Vanoli, allenatore della squadra viola, è intervenuto in conferenza stampa in questi minuti. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Abbiamo fatto una grandissima la partita, eravamo in vantaggio fino al 90', ma l'Inter è questa. Siamo venuti a Milano con personalità e grande atteggiamento, siamo stati in gioco e abbiamo avuto due occasioni per fare il secondo gol e chiuderla. Siamo arrabbiati, ma abbiamo visto che la strada è giusta. Ce la siamo giocata a viso aperto, possiamo fare qualcosa di importante. Capisco il dispiacere dei ragazzi, meritavano un risultato importante, ma devono guardare avanti e continuare a fare queste prestazioni".

Qual è stata la strategia dopo il vantaggio?"Volevo fargli ancora male con i cambi, Mkhitaryan stava un pochino soffrendo Jimenez e pensavo che mettendo due giocatori freschi avrei potuto fargli ancora male. Alla fine ho messo un quarto un po' più difensivo perché sarebbe stato presuntuoso non vedere cosa avrebbe potuto fare l'Inter. Se Gnonto avesse fatto gol, non avremmo detto nulla sui cambi. Poi quando perdi i cambi non vanno mai bene. Volevo che Dodo spingesse, c'era Bastoni che si era allargato tanto. Ho messo giocatori freschi per spingere, ma le cose non sono andate come volevo. I ragazzi devono stare tranquilli e devono portare avanti queste prestazioni".

A che livello è Beto?

"Mi dispiace che bisogna fare lo psicologo con un giocatore importante, ma ci sta. Deve diventare più forte mentalmente, ha possibilità di aiutarci e deve mettersi a testa bassa a lavorare. Ne ho bisogno, come ho bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di tutti. Ora vedremo l'infortunio di Pongracic, aveva fatto una gran partita. Anche Valdepenas fino all'ingenuità del rigore aveva fatto una buona partita. Se cresce, può diventare importante. Bisogna passare attraverso anche questi errori, ma abbiamo le spalle larghe. Oggi e con il Como abbiamo messo un altro mattone".

Perché oggi non si deve parlare di obiettivo salvezza?

"E' completamente un'altra squadra questa da assemblare rispetto all'anno scorso. Sicuramente bisogna fare 40 punti, ma oggi non avete visto che la Fiorentina non volesse portare a casa il risultato".