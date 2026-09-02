L'allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center

Alessandro De Felice
Screenshot 2026-09-02 alle 10.03.53

VIDEO / Psg, Neves stupisce i tifosi: ecco come si presenta all'allenamento!

Dopo la vittoria in casa del Cagliari l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli nella 3ª giornata di Serie A. I nerazzurri giocheranno sabato 5 settembre alle 18:00 a San Siro.

Chivu inter
2292740965

Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile.

Chivu Pavard
Getty Images

L'appuntamento è per venerdì 4 settembre alle ore 14:30.

(Fonte: Inter.it)

Inter Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti