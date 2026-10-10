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Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa, al triplice fischio di Inter-Parma, arrivano anche le parole di Benjamin Pavard. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sono molto contento di essermi ritrovato all'Inter. La Nazionale francese è la Nazionale francese, ci sono stato per un po’. E vero, non sono stato chiamato questa volta, né all’ultimo Mondiale. Si farà via le mie prestazioni con il club: quando gioco, devo essere performante, poi vedremo. Comunque, sono molto contento di essere qui all’Inter. Poi, per il dopo, vedremo. La Nazionale è in un angolino della mia testa, ma non mi metto una pressione particolare: tutto passa dalle mie prestazioni".