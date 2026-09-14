Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter di stasera al Meazza. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

"La strategia? L'Inter aveva avuto il 65% di possesso palla contro il Real Madrid e fatto 3 gol al Napoli in mezz'ora. La strategia era far vedere il nostro spirito, ci siamo riusciti fino allo 0-2. Il primo gol dell'Inter, con un bel tiro, ha cambiato la partita. Loro sono una squadra fortissima, si sono anche rafforzati, hanno giocato con una grande energia. Noi abbiamo lottato, ma il nostro livello non è stato all'altezza. Mancavano anche diversi calciatori, ma dobbiamo accettare la sconfitta. Non è questione di filosofia però o di strategia, contro l'Inter puoi perdere in qualsiasi modo se non curi tutti i dettagli e hai un po' di fortuna. Sono sicuro che anche Chivu analizzerà i gol concessi come faremo noi da domani. Ora però dobbiamo concentrarci sulla prossima partita contro il Cagliari".