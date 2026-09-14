Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa al Meazza è anche il turno di Piotr Zielinski, dopo Inter-Udinese di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

"Quando non c'è Calhanoglu ovviamente gioco lì, mi sono ambientato bene dopo l'anno scorso. Mi sento bene, ogni volta che il mister mi chiama cerco di fare il massimo. Mi sento bene, ma la mia posizione naturale rimane la mezzala sinistra, dove mi sento a mio agio".

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Cosa non ha funzionato all'inizio?

"Non ci siamo presentati nei primi 15', è mancata concentrazione, oltre agli errori individuali. Una grande squadra come noi sa reagire, ci teniamo questi tre punti contro un'Udinese molto forte. Abbiamo tantissima qualità, in futuro cercheremo di non avere questi blackout come successo contro il Napoli. Con la qualità che abbiamo possiamo capovolgere la partita in qualsiasi momento".