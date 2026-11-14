Alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa
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Alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Tanti gli argomenti affrontati dal tecnico a partire dalle possibili scelte di formazione. "Pensavamo di recuperare Cambiaghi, abbiamo provato stamani, ma aveva dolore. Sicuramente 2 cambi li faremo, ma dobbiamo valutare chi ha bisogno di riposare".
Può essere una partita più complicata rispetto a quella della Francia?"Sicuramente sarà difficile, credo sia bello intanto che siamo qui a giocarci anche con un leggero vantaggio la qualificazione, che non vuol dire che dobbiamo accontentarci. Non penso il Belgio sia così lontano da Francia, è andato fuori all'ultimo minuto contro la Francia al Mondiale...".
Ha alternato sempre Calafiori. Ha bisogno di rifiatare? Dimarco può giocare più avanti in pianta più stabile?"Sì, dovremo valutarlo domani. Quella di Dimarco è un'opzione che abbiamo pensato da tempo, lo decideremo domani, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante".
(Tuttomercatoweb.com)
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