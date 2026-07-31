Juric ha commentato l'arrivo di Akinsanmiro dall'Inter e la prima gara in campionato contro i nerazzurri
VIDEO FCIN1908 / Inter, Akinsanmiro ad un passo dal Monza: visite effettuate, l’arrivo a Monzello
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il tecnico del Monza Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche dell'esordio contro l'Inter
"Sono venuto perché le idee del nuovo Monza sono molto chiare: puntare su diversi giocatori potenzialmente forti su cui lavorare tanto, Akinsanmiro è uno di questi, in alcuni ruoli poi chiaramente invece serve più esperienza".
"Ci sono giocatori che stiamo valutando e poi decideremo, ma sicuramente dobbiamo scegliere bene, sull'Inter cosa posso dire, grande squadra campione d'Italia, io sono contento, andiamo ad affrontarli e vediamo a che punto siamo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA