Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il tecnico del Monza Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche dell'esordio contro l'Inter

"Sono venuto perché le idee del nuovo Monza sono molto chiare: puntare su diversi giocatori potenzialmente forti su cui lavorare tanto, Akinsanmiro è uno di questi, in alcuni ruoli poi chiaramente invece serve più esperienza".

"Ci sono giocatori che stiamo valutando e poi decideremo, ma sicuramente dobbiamo scegliere bene, sull'Inter cosa posso dire, grande squadra campione d'Italia, io sono contento, andiamo ad affrontarli e vediamo a che punto siamo".